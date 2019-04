The Mandalorian mostra il suo potenziale nel filmato a porte chiuse all'evento Disney+

L'evento di presentazione di Disney+ (piattaforma streaming della società) ci ha regalato molte novità relative alle produzioni originali che sbarcheranno sul servizio dal prossimo novembre (in Italia nei primi mesi del 2020), tra le quali l'attesissima The Mandalorian, dedicata all'Universo di Star Wars.

Esattamente come per il filmato di Frozen II, anche la serie TV supervisionata da Jon Favreau si è mostrata in azione a porte chiuse per azionisti e addetti ai lavori, in un filmato che potrebbe essere per altro mostrato in questi giorni alla Star Wars Celebration di Chicago dalla LucasFilm. L'Hollywood Reporter, però, ha scelto di condividere la descrizione del filmato online, che vi riportiamo di seguito.



Eccola: "La clip mostrata all'evento si apre con un'inquadratura di spalle del Mandaloriano protagonista, mentre si trova in un'area innevata. Sta stringendo qualcosa tra le mani, la stessa cosa che poi sceglie di mettere in tasca per continuare a camminare. Indossa questa armatura che lo fa sembrare un cavaliere medievale. Lo stacco di montaggio mostra infine diversi nuovi pianeti, nuove razze aliene, nuove specie e diverse astronavi, anche se Favreau ha spiegato che la serie deve essere connessa allo Star Wars Universe e apparire familiare".



The Mandalorian debutterà direttamente al lancio della piattaforma Disney+, previsto in america per il 12 novembre 2019.