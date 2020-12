The Mandalorian: ecco i motivi per cui Din Djarin potrebbe togliere il suo elmo

Il Capitolo 15 di The Mandalorian ha visto Din Djarin togliersi l'elmo di fronte ad altri personaggi per la seconda volta nel corso della serie, infrangendo una delle regole fondamentali a cui il Codice Mandaloriano gli impone di aderire.

La Disney ha corso un rischio realizzando questo spin-off di Star Wars in cui il volto del personaggio principale non viene mai mai mostrato, ma la regola dell'elmo di Mando è effettivamente diventata uno degli elementi più interessanti della serie. Presenta la sfida di trasmettere emozioni e archi caratteriali del protagonista solo attraverso il dialogo e le prestazioni fisiche, e in particolare è stato davvero complesso costruire un potente rapporto padre-figlio tra Mando e Baby Yoda nonostante il Bambino non abbia mai visto la faccia del suo tutore.

Ormai tutti i fan di The Mandalorian sanno che Din Djarin è interpretato da Pedro Pascal, ma vedere Mando senza casco e sentirlo parlare senza il solito filtro vocale è stato comunque piuttosto scioccante. Nonostante la rigida regola imposta dai Mandaloriani sul non mostrare il proprio volto, ci sono alcune scappatoie che potrebbero consentirlo.

In primis, Mando può togliere il suo elmo quando è solo, questo è stato visto nell'episodio della prima stagione di The Mandalorian "Sanctuary", quando Din ha poggiato l'elmo sulla balaustra per mangiare un pasto che gli era stato preparato da Omera. I Mandaloriani possono mostrare il proprio volto ai droidi, come accaduto nel finale della prima stagione, in quanto questi sono concepiti come esseri non viventi. Mando poi ha mostrato parti del suo volto al piccolo Baby Yoda, spostando l'elmetto per mostrare parte del mento e del naso. Tecnicamente, però, Mando non si è tolto l'elmo e non mostra tutta la sua faccia, quindi sta ovviando alle regole piuttosto che infrangerle. Con l'ultimo episodio però, l'adesione di Mando alle rigide norme con cui è stato cresciuto sembra vacillare.

Secondo voi d'ora in poi Mando si mostrerà con più facilità? Fatecelo sapere nei commenti.