The Mandalorian, Mushu incontra Baby Yoda nel crossover con Mulan

La Fennec Shand di Ming-Na Wen è stata senza dubbio uno degli elementi più riusciti di questa seconda stagione di The Mandalorian, che ha saputo aumentare sapientemente lo spessore di un personaggio già intravisto nel corso della prima tornata di episodi: quale famosa eroina, dunque, potrebbe essere alla sua altezza?

Ma Mulan, naturalmente! La protagonista della leggenda cinese e, ovviamente, del celebre film Disney è, d'altronde, legata a doppio filo a Ming-Na Wen: l'attrice fu infatti la doppiatrice della celebre eroina nell'indimenticato Classico Disney del 1998 e, proprio in virtù di ciò, si è anche concessa ad una comparsata nel recente remake live-action.

Perché, dunque, perdere l'occasione per un clamoroso crossover? Su Twitter, nelle ultime ore, abbiamo dunque visto una fan-art che non solo omaggia i due ruolo interpretati dalla nostra Ming-Na Wen, ma soprattutto mette in scena l'incontro tra le vere, indiscusse star dei due universi, vale a dire Mushu e Baby Yoda.

Nella foto vediamo infatti Mulan accompagnata proprio dalle due famosissime mascotte: la sfida, a questo punto, è scegliere il vostro preferito tra due personaggi così iconici! Sapreste indicare la vostra preferenza? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Mark Hamill ha risposto alla star di The Mandalorian; una nuova teoria su The Mandalorian, invece, sembra spiegare il rapporto tra Moff Gideon e Il Cliente.