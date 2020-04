The Mandalorian, è già Natale: arrivano le decorazioni natalizie di Baby Yoda

Lo sappiamo, è decisamente presto per pensare a Natale: ma in un momento come questo, in cui le cose brutte a cui pensare sono decisamente troppe, perché non rinfrancarsi con un po' di atmosfera natalizia in anticipo? Meglio ancora se in compagnia dei protagonisti di The Mandalorian.

È più o meno questo il senso del messaggio che Hallmark ha lasciato ai suoi clienti nel momento in cui ha deciso di pubblicare con un bel po' di anticipo il suo catalogo natalizio: "Tutti possiamo usare un po' di magia (la magia dei ricordi, delle tradizioni, la magia che viene dalle cose che ci fanno sorridere). Ecco perché abbiamo deciso di rilasciare il Dream Book un po' in anticipo, quest'anno. Speriamo che vi porti un po' di pace, gioia e, perché no, un po' di magia".

I fan di The Mandalorian troveranno dunque pane per i loro denti sfogliando le pagine del catalogo: a tutti salteranno infatti subito all'occhio le decorazioni per l'albero di Natale raffiguranti Baby Yoda (già grande protagonista lo scorso Natale, e immaginiamo pronto a ripetersi anche in occasione del prossimo) e ovviamente il protagonista della serie, Mando (Pedro Pascal).

Nel caso in cui vogliate già farvi un'idea su cosa appendere sull'albero il prossimo dicembre, dunque, potreste dedicare un po' di tempo alla cosa in questi giorni di quarantena. Disney+, nel frattempo, sta continuando a caricare gli episodi di The Mandalorian; per chi fosse entrato in confusione, invece, ecco dove si posiziona The Mandalorian nella timeline di Star Wars.