The Mandalorian: la ninna nanna su Baby Yoda sbarca sul web

Yoda è sicuramente tra i personaggi più famosi e apprezzati nella storia del cinema, conosciuto come uno dei simboli della saga fantascientifica di Star Wars anche da chi, suddetta saga, non l'ha mai vista. È iconico. È entrato a far parte della nostra cultura pop e la serie su Disnay + The Mandalorian lo ha rilanciato alla grande.

Vi abbiamo già parlato di come Baby Yoda sia diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Ha invaso il web, i negozi e adesso anche i social. Tempo fa è stato anche avvistato sui muri di Melburne e pur di sfruttare la fama crescente che sta avendo in questo periodo sono stati trovati giocattoli non autorizzati di Baby Yoda sul web.

The Mandalorian lo ha rilanciato alla grandissima presentandolo in una veste inedita da quella in cui il pubblico era abituato a vederlo. Si è sempre visto come il saggio maestro di Luke Skywalker, perciò osservarlo ora, ha fatto crescere la febbre di coccole a tutti gli appassionati. Febbre che sta crescendo giorno dopo giorno senza controllo e a confermarlo sono i dati di "comparizione" sul web.

Pensare che il musicista Jonathan Mann ha deciso di comporre una ninna nanna che in questi giorni è stata avvistata sul social Tik Tok. Sicuramente non è un capolavoro, né una canzone chissà quanto complicata dal punto di vista canoro, ma è stata fatta più che altro per divertire gli utenti. Il ritornello, però, è tanto accattivante ed essenziale che rimane impresso nella mente, come potete ascoltare voi stessi dal video musicale in cima a questo articolo.

Il testo è il seguente:

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

The galaxy is going to hell

But we’ve fallen under your spell

Baby, little baby you’re the one

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

There’s a dark side and a light

But I never knew I needed you in my life

Baby, oh baby you’re the one

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

Baby Yoda, baby baby Yoda

A seguire la traduzione in italiano:

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

La galassia sta andando all'inferno

Ma siamo caduti sotto il tuo incantesimo

Piccolo, piccolo, piccolo sei tu

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

C'è un lato oscuro e una luce

Ma non ho mai saputo di aver bisogno di te nella mia vita

Baby, oh baby sei l'unico

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

Baby Yoda, baby Yoda

E voi? Cosa ne pensate di questa simpatica canzone? Siete pazzi di Baby Yoda come lo è mezzo web? Fatecelo sapere nei commenti.