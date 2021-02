The Mandalorian, non c'è pace per Gina arano: nuove polemiche dopo un post

Una nuova polemica sta coinvolgendo la star di The Mandalorian Gina Carano, che dopo un'infelice uscita su Instagram, ha attirato a sé l'ira del web, tra cui quella dei fan dello show Disney che chiedono il suo licenziamento.

Anche quest'oggi Gina Carano è al centro di una nuova polemica, derivata nuovamente da dei post piuttosto controversi condivisi dall'attrice sui social.

Nelle sue storie Instagram, l'interprete di Cara Dune in The Mandalorian ha infatti concordato con un post che metteva a paragone la situazione degli ebrei negli anni '30 e '40 con quella di chi viene attaccato sul web per le proprie visioni politiche (Carano è una fervente Repubblicana): "Gli ebrei venivano picchiati nelle strade, non dai soldati nazisti, ma dai loro vicini... persino dai bambini. E perché la storia viene modificata, molte persone oggi non si rendono conto che per arrivare al punto in cui i soldati nazisti potessero facilmente perseguire migliaia di ebrei, il governo li aveva prima fatti odiare dai loro vicini semplicemente per il fatto di essere ebrei. In che modo si differenzia tutto questo dall'odiare qualcuno per le sue visioni politiche?" recita il post ricondiviso (e ora rimosso) dall'attrice, e preso da un altro account.

Dopo questa uscita però, è velocemente diventato trend topic su Twitter l'hashtag #Fire GinaCarano, che parecchi utenti hanno incluso nei loro post taggando gli account ufficiali di Disney. Disney+, Star Wars e Lucasfilm, chiedendo di rimuovere l'attrice dallo show.