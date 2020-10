The Mandalorian non si ferma: le riprese della stagione 3 al via nel 2020

Intervistato da Variety per parlare dell'imminente debutto della seconda stagione di The Mandalorian, il creatore e showrunner Jon Favreau ha fornito un importante aggiornamento sullo stato dei lavori dei prossimi episodi della serie Disney+.

Nonostante le limitazioni legate all'emergenza sanitaria, Favreau ha infatti confermato che conta di iniziare le riprese della stagione 3 entro la fine dell'anno, una volta che Pedro Pascal avrà terminato i suoi impegni con The Unbearable Weight of Massive Talent, progetto già passato alla storia come il film in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage.

"Stiamo lavorando partendo dal presupposto che saremo in grado di andare avanti" ha spiegato il regista di Iron Man, specificando che l'innovativa teconologia dei pannelli a LED - la stessa che verrà utilizzata per le riprese di Thor: Love and Thunder - pone la serie una posizione unica all'interno del settore. "Dobbiamo affrontare situazioni di piccola portata e spesso abbiamo in scena dei personaggi in maschera. E il lavoro digitale migliora molto le cose. Perciò probabilmente siamo ben attrezzati per essere flessibili in base ai protocolli che stanno emergendo per il ritorno a lavoro."

Intanto qui potete trovare il calendario completo di The Mandalorian 2, il cui debutto su Disney+ è atteso per il prossimo 30 ottobre.