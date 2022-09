The Mandalorian non si ferma alla terza: deciso il numero di stagioni totali!

Secondo i piani originali, quando ancora non si era capito il potenziale della serie con protagonista Pedro Pascal, The Mandalorian si doveva fermare alla terza stagione. Ma poi è diventato il miglior prodotto Star Wars nell'era Disney e ora altre stagioni seguiranno e il numero è già deciso, anticipa una star sul red carpet.

Dopo l’uscita del trailer al D23, un vero piacere per gli occhi che ci riporta ai fasti della grande tradizione di Star Wars, The Mandalorian promette ancora una volta di tenere alto il livello in un panorama generale che, purtroppo, con il franchise che fu di George Lucas non sta facendo come sperato. Tutto il merito va a Dave Filoni e Jon Favreau, dream team fin dalla prima stagione che, fra le tante cose, è riuscito a mostrare la strada (persino ai competitor di Warner) sulla nuova tecnologia del led video wall, potenzialmente rivoluzionaria per il cinema in CGI.

Ma la qualità è innanzitutto narrativa e per ottenerla (e mantenerla) una delle grandi regole è non continuare qualcosa che abbia ormai esaurito il suo motivo di esistere. Nel caso di The Mandalorian, non solo siamo lontani da quel punto di convergenza, ma ce ne siamo ulteriormente allontanati. Questo perché, dalle tre stagioni che dovevano essere, pare che Favreau abbia intenzione di farne ancora delle altre e sarebbe già al lavoro, attualmente, sulla quarta (non ultima) stagione. Ad anticiparci tutto Katee Sackhoff (Bo-Katan) che solo qualche giorno fa ci aveva anticipato l’inizio della rifondazione di Mandalore in The Mandalorian.

Intervistata da Variety al D23 Expo, le è stato chiesto se si conoscesse già, fra i corridoi, il numero totale di stagioni cui si arriverà. L’attrice ha confermato: “C’è un’idea in merito e mi è stata detta, ma bisognerà attendere e vedere se ci saranno le condizioni”. Incalzata dall’intervistatore, l’attrice non ha ovviamente potuto comunicare quel numero. Ma a domanda, ha risposto: “Sì, il numero deciso è anche quello che mi aspettavo. È perché ho fiducia in Dave e Jon e so che espandono costantemente questo mondo, difficilmente i fan rimarranno a corto di contenuti”.

Diverse le sensazioni dei fan nei confronti del restante franchise, come dimostrano le critiche piccate allo spot Star Wars agli Emmy 2022.