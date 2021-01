The Mandalorian, non solo QUEL Jedi. ecco quali sorprese potrebbero esserci nella Stagione

Il finale di stagione di The Mandalorian 2 ci ha lasciato senza fiato. La stagione è stata di per sé già incredibile, ma la conclusione che ha avuto è stata il culmine di un progetto che sembra avere tutta l'intenzione di stupire ancora a lungo i fan dell'universo Star Wars, imponendosi come il prodotto del franchise migliore degli ultimi anni.

Se abbiamo visto insieme quale sia la timeline ufficiale della serie TV The Mandalorian, oggi vogliamo tornare a speculare sul futuro della serie, per parlare di quali altre grandi sorprese potrebbero avere in serbo per noi Jon Favreau e Dave Filoni. Avvisiamo preventivamente che, da questo punto in poi della notizia faremo spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian, quindi se non l'avete ancora vista vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e di tornare solo dopo esservi messi in pari. Iniziamo

Grandi ritorni e nuovi arrivi

Sicuramente il cameo che ha concluso il secondo ciclo di episodi della serie è stato senza precedenti. L'arrivo di Luke Skywalker ha sconvolto come un fulmine a ciel sereno non solamente la storia della serie (che ora ci aspettiamo tratterà anche del personaggio di Luke nei prossimi episodi), ma anche dell'intero universo di Star Wars, portando i fan a chiedersi se sia possibile assistere anche ad altri grandi ritorni o nuovi ingressi all'interno dello show. Da molto tempo, per esempio, si vocifera che il personaggio di Ezra Bridger possa apparire in un live action dopo il grande successo di Rebels. Tuttavia, con l'annuncio della serie stand-alone su Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson), è ben più probabile che vedremo Bridger in quello show. Tuttavia, ciò necessariamente non vuol dire che non è possibile un'apparizione di un'altra figura legata a Rebels, ovvero quella di Sabine Wren, soprattutto per le sue connessioni con un altro importante personaggio, ovvero Bo-Katan (Katee Sackhoff).

Un possibile crossover?

Considerando che la terza stagione di The Mandalorian e la prima di The Book of Boba Fett verranno prodotte nello stesso periodo, e pensando anche a tutte le connessioni tra i due prodotti (che sono ambientati, ricordiamo, nello stesso periodo) non è difficile pensare che potremo avere uno o più episodi crossover tra la serie del Mandaloriano e quella de Il libro di Boba Fett, il che renderebbe i fan ben felici e ci porterebbe a esplorare ancora più a fondo un universo già così ben sfaccettato.

Mentre vi lasciamo al nostro approfondimento sui 5 Jedi che avrebbero potuto salvare Grogu di The Mandalorian dal terribile Ordine 66, vogliamo sapere la vostra: quali grandi sorprese vi aspettate da The Mandalorian 3? Non esitate a commentare, vi leggeremo e risponderemo con enorme piacere!