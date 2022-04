The Mandalorian non ha rivali su Disney Plus: batte tutti senza sforzi, perfino Marvel

Mentre le riprese della terza stagione di The Mandalorian volgono al termine, un nuovo studio dell'Hollywood Reporter ha sancito che la serie tv di Star Wars è la più vista di sempre su Disney Plus, con una popolarità superiore perfino agli show Marvel Studios.

The Mandalorian ha esordito il 12 novembre 2019, quando Disney Plus era disponibile solo in Nord America e nei Paesi Bassi, e una settimana dopo in Australia, Nuova Zelanda e Porto Rico. La prima stagione di otto episodi è andata avanti per un arco di sette settimane, alla fine delle quali Disney Plus aveva accolto 26,5 milioni di abbonati e lo show accumulato 5,42 miliardi di minuti di visualizzazione (con un piccolo di 1,15 miliardi di minuti guardati nel giorno della messa in onda del finale di stagione). Numeri impressionanti, che però diventano sbalorditivi se visti ancora più da vicino: la prima stagione di The Mandalorian ha infatti una durata complessiva di 324 minuti, inclusi i titoli di coda di tutti gli episodi, e dividendo i 5,42 miliardi di minuti totali trascorsi dagli spettatori a guardare The Mandalorian per i 324 minuti della stagione 1, si ottiene che 16,73 milioni di persone hanno riprodotto in streaming tutti gli otto episodi. Ciò equivale al 63% di tutti gli abbonati Disney Plus (in quel momento storico, con la piattaforma appena nata).

Nel 2020, anno durante il quale Disney Plus è stato lanciato in Europa occidentale e centrale, India e Sud America, le stagioni di The Mandalorian 1 e 2 sono state trasmesse in streaming per 14,5 miliardi di minuti. Il picco è arrivato durante le otto settimane in cui è andata in onda la stagione 2, quando sulla piattaforma sono stati visualizzati 8,4 miliardi di minuti dell'intera serie. Nessuna stagione di nessuno spettacolo dei Marvel Studios ha superato il tempo di visione di nessuna delle due stagioni di The Mandalorian: quella che si è avvicinato di più a farlo è stato Loki, che ha raccolto 5,23 miliardi di minuti guardati durante la sua corsa di sei settimane (ma con episodi più lunghi, e al momento dell'uscita della serie con Tom Hiddleston Disney Plus aveva già superato i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo).

Secondo i dati di THR, neanche i numeri degli spettatori di The Book of Boba Fett si sono avvicinati a quelli della prima stagione di The Mandalorian (dati che entrano in conflitti con quelli di Samba TV, dato che la società aveva riportato un 36% in più di famiglie statunitensi collegate per il finale di stagione di Boba Fett rispetto a quello della stagione 2 di The Mandalorian). L'analisi di The Hollywood Reporter afferma infatti che, durante le sette settimane dello spettacolo con Temuera Morrison e Ming-Na Wen, gli abbonati Disney Plus lo hanno guardato per 4,4 miliardi di minuti. Ciò posiziona The Book of Boba Fett dietro WandaVision (4,8 miliardi) e Loki (5,23 miliardi) ma davanti a The Falcon and the Winter Soldier (4,15 miliardi) e Hawkeye (3,46 miliardi). Obi-Wan Kenobi, in uscita a maggio, riuscirà a fare di meglio?

Qui sotto trovate un grafico esplicativo per riassumere i dati dell'Hollywood Reporter. Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Christopher Lloyd si è unito al cast di The Mandalorian 3, la cui data d'uscita è ancora sconosciuta.