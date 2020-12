The Mandalorian troppo nostalgico? La regista non ci sta: 'Avremmo sprecato un'occasione'

Croce e delizia dei fan, l'effetto nostalgia ha giocato sicuramente un ruolo piuttosto importante in The Mandalorian: i riferimenti al passato di Star Wars l'hanno fatta da padrone in particolare in questa seconda stagione dello show, facendo brillare gli occhi di alcuni e destando qualche perplessità in altri.

Nonostante la generale esaltazione per il season finale, infatti, alcuni fan sembrano non aver particolarmente apprezzato le tante strizzate d'occhio al passato del franchise, dal ritorno di Boba Fett a quello di Ahsoka Tano fino a quello clamoroso di Luke Skywalker.

Accuse che, però, sono state rispedite al mittente dalla regista Bryce Dallas Howard: "Penso che sia tutto perfettamente bilanciato. Da attrice queste critiche mi suonano familiari, ad esempio lavorando con il franchise di Jurassic Park il nostro ragionamento è sempre: 'Ok, possiamo divertirci con alcune sorprese per i fan, ma alla fine si tratta di raccontare bene una bella storia'. [...] Penso che non ricollegare The Mandalorian in alcun modo [al resto della saga], specialmente collaborando con Dave Filoni, sarebbe stata un'occasione sprecata. Da fan, quando vedo il nome di Dave su un prodotto, mi aspetto una bella storia. Voglio veder portare in vita l'universo di Star Wars. È parte della gioia" sono state le parole di Howard.

Secondo i fan, intanto, il season finale di The Mandalorian batte addirittura il cameo di Darth Vader in Rogue One; Peyton Reed, dal canto suo, ha voluto ringraziare i fan dopo il season finale di The Mandalorian.