The Mandalorian, nuova immagine promozionale per la serie di Star Wars

Ormai è tutto pronto per il debutto di The Mandalorian, prima serie televisiva live-action del franchise di Star Wars che uscirà in contemporanea al lancio statunitense della nuova piattaforma di streaming on demand Disney+.

Pochi minuti fa, la Lucasfilm ha pubblicato una nuova immagine promozionale dello show creato da Jon Favreau: si tratta di un cartonato che ritrae il protagonista, il misterioso cacciatore di taglie noto come Mandaloriano.

Potete ammirarla in calce all'articolo.

The Mandalorian racconta la storia di un cacciatore di taglie, interpretato da Pedro Pascal, e le sue avventure in mondi mai visti prima nella Galassia di Star Wars. La serie, ambientata qualche anno dopo la caduta dell'Impero mostrata in Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi, debutterà sulla nuova piattaforma di streaming Disney+ dal 12 novembre, giorno del lancio del servizio, con gli episodi che saranno distribuiti settimanalmente.

Nel cast anche Taika Waititi, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Werner Herzog.

Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che sono in sviluppo anche una serie prequel di A Star Wars Story: Rogue One dedicata a Cassian Andor e un'altra incentrata su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor che tornerà nei panni dell'iconico maestro Jedi.

