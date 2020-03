The Mandalorian: una nuova teoria lega i personaggi di Baby Yoda e Anakin Skywalker

Mentre proseguono i lavori sulla seconda stagione di The Mandalorian, i fan più accaniti di Star Wars non fanno che sfornare nuove teorie sul personaggio di Baby Yoda e una di queste suggerisce un preciso collegamento tra quest'ultimo e Anakin Skywalker.

Secondo questa teoria apparsa un giorno fa su Reddit, l'utente azzarda: "Baby Yoda ha 50 anni all'epoca degli eventi di The Mandalorian, che sono ambientati 9 anni dopo la battaglia di Yavin. Questo vuol dire che Baby Yoda è nato nel 41 BBY (prima della battaglia di Yavin), lo stesso anno in cui nacque anche Anakin Skywalker. Forse Baby Yoda è legato ad Anakin in qualche modo? Magari anche attraverso Plagueis?".

La teoria quindi usa la cronologia del canone di Star Wars per evidenziare come i due personaggi potrebbero essere nati lo stesso anno, anche se non spiega che tipo di connessione potrebbe esserci tra i due personaggi.

Intanto pochi giorni è stata annunciata la fine delle riprese della seconda stagione di The Mandalorian, che debutterà sulla piattaforma digitale Disney+ il prossimo ottobre; per quanto riguarda la prima stagione, in Italia debutterà con l'arrivo del servizio streaming nel nostro paese, il 24 marzo prossimo; ad anticiparla, anche alcuni character poster dedicati ai personaggi.

Sulla seconda stagione, specialmente a livello di trama, sappiamo ancora pochissimo; ciò che sappiamo riguarda i nomi dei registi coinvolti, con Dave Filoni che potrebbe essersi occupato dell'episodio finale della seconda stagione; in conclusione delle riprese dei nuovi episodi, infatti, il direttore della fotografia Baz Idione ha pubblicato un'immagine su Instagram che mostra il nome di Dave Filoni come regista stampato sul ciak utilizzato sul set.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima dell’avvento del Primo Ordine, dunque tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, la serie segue le vicende un pistolero solitario - un cacciatore di taglie Mandaloriano - nell’orlo esterno della galassia lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.