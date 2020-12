The Mandalorian, una nuova teoria ci spiega chi ha salvato Baby Yoda

Nel Capitolo 13 di The Mandalorian abbiamo scoperto alcune importanti informazioni sul conto di Baby Yoda. In primis abbiamo scoperto che il nome della piccola mascotte della serie Disney+ e ora sono moltissime le teorie che stanno prolificando sul suo conto.

Una teoria in particolare spiegherebbe il modo in cui Grogu è fuggito dal Tempio Jedi della capitale della Repubblica di Coruscant quando Darth Sidious lo ha colpito. Collega anche gli eventi di The Mandalorian ad un'altra serie imminente del sempre più ricco universo di Star Wars. Fondamentalmente molti utenti di Reddit sostengono che la fuga Grogu dal Tempio fu favorita da una missione affidata ai migliori soldati dell'esercito della Repubblica: The Bad Batch!

Quelli che hanno guardato la serie animata di Star Wars: The Clone Wars, sanno bene che questo è il soprannome dato ad una squadra di cloni sperimentali d'élite, che ha delle potenzialità senza pari. Hanno fatto il loro debutto nell'ultima stagione proprio di Clone Wars, dove hanno portato a termine il salvataggio del clone trooper Echo da una base imperiale. Questa teoria è ulteriormente suffragata dalle voci sempre più numerose di una partecipazione di Baby Yoda nella serie animata dedicata ai i Clone Force 99. In attesa di scoprire come andranno le cose, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.