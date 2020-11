The Mandalorian, nuove accuse per Baby Yoda: alcuni fan lo incolpano, ecco perché

Durante l’episodio, Ahsoka rivela il vero nome e le origini di Baby Yoda , e rievoca parte della storia del personaggio. Spiega che è cresciuto al Tempio Jedi su Coruscant dove ha ricevuto addestramento da molti Maestri Jedi , dicendo: "Alla fine delle Guerre dei Cloni, quando l'Impero è salito al potere, è stato nascosto. Qualcuno lo ha portato via dal Tempio. Da lì la sua memoria diventa...oscura. Sembrava perso. Solo." Questa rivelazione ha portato molte persone a chiedersi se fosse nel tempio quando Anakin Skywalker ha ucciso tutti i giovani padawan in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Alcuni tweet quindi accusano Baby Yoda di aver abbandonato tutti quei giovani ragazzi quando Anakin li ha uccisi. Considerando che Grogu ha 50 anni e La vendetta dei Sith è avvenuta circa 25 anni prima, non possiamo capire quanto fosse maturo allora o in grado di fare qualcosa per evitarlo. Oltre alle accuse ci sono anche alcuni tweet divertenti degli utenti che si divertono ad immaginare Baby Yoda lasciare il Tempio Jedi che potete trovare in calce alla notizia.

Sembra proprio che non ci sia pace per il piccolo Baby Yoda protagonista della serie Disney+ Star Wars: The Mandalorian che è al centro di una nuova discussione e qualche polemica tra i fan.

