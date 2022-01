The Mandalorian: le nuove figure della Hasbro sono di... Potato Head lo Yamdalorian

Recentemente Hasbro ha lanciato la serie The Book of Boba Fett con delle action figure, che rientrano nella Black Series e contano la presenza dei protagonisti dello show. Adesso, però, la multinazionale ha deciso di concentrarsi su The Mandalorian, rendendo disponibile una nuova figure: Star Wars Potato Head The Yamdalorian and the Tot.

Si parla di un prodotto unico, che vede il celebre Potato Head, che indossa elmo, armatura e mantello. Un look in piena linea con la serie su Din Djarin. Il personaggio presenta una borsa che porta con sè dalla quale sbuca un piccolo Grogu. In aggiunta ci sono anche naso, orecchie e baffi, che possono essere inseriti o tolti a piacimento, così come il casco. Sicuramente quando il personaggio li indossa diventa molto divertente. Potete vederlo voi stessi in fondo all'articolo, dove troverete le foto della nuova action figure.

Star Wars Potato Head The Yamdalorian e Tot è acquistabile su Entertainment Earth, dove si sono aperti i preordini, e dove l'action figure viene venduta al prezzo di $ 15,99. La data di uscita ufficiale è fissata per Febbraio 2022. Un'attesa, dunque, non troppo lunga. Sicuramente non quanto quella per The Mandalorian 3. Intanto, mentre i fan aspettano più informazioni sulla serie targata Disney+, arrivano anche dei nuovi Funko Pop dedicati a Baby Yoda: guardateli con noi!