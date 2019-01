The Mandalorian: nuove indiscrezioni sulla trama e il numero degli episodi

Secondo quanto riportato da MakingStarWars, potrebbero essere stati rivelati ulteriori indizi sulla trama di The Mandalorian, l’attesa serie in live-action ambientata nell’universo di Star Wars.

Basandosi sulla tecnologia mostrata nelle prime immagini dal set e nelle foto ufficiali, il sito suggerisce l’idea che l’ambientazione della serie sia da collocarsi cinque anni dopo gli eventi narrati ne Il Ritorno dello Jedi. Inoltre, secondo quanto scritto, sembra che gli episodi che comporranno questa prima stagione dello show saranno otto, della durata di 40-45 minuti ognuno. Questo potrebbe essere il formato standard che la Disney deciderà di selezionare per il suo nuovo servizio di streaming, Disney+, così come per altre serie già annunciato, ad esempio l’altra serie in live-action ambientata nell’universo creato da George Lucas con protagonista il Cassian Andor di Diego Luna o anche per quella dedicata ai personaggi Marvel di Loki e Scarlet Witch/Visione.

Intanto, pochi giorni fa è stato confermato che la serie creata da Jon Favreau farà il suo debutto certamente entro il 2019.

Nel cast troviamo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, Kingsman: Secret Service) nel ruolo del protagonista, Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte, Emily Swallow, Omid Abtahi, Giancarlo Esposito e Werner Herzog. Nel corso della serie saranno esplorate le vicende di un pistolero solitario nell'orlo esterno della Galassia, lontano dalle autorità della Nuova Repubblica.

Il budget stimato per la realizzazione dell’intera serie è di circa 100 milioni di dollari.