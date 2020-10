The Mandalorian: nuove scene inedite nel trailer tv della serie Disney+

Dopo aver visto il trailer della seconda stagione di The Mandalorian i fan di Guerre Stellari sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure dei protagonisti. Nel frattempo la versione per la TV del video è stata appena trasmessa in America, arricchita di alcune scene mai viste.

Trovate il filmato in calce alla notizia, come potete vedere, nonostante sia molto più breve rispetto a quello già condiviso dall'account ufficiale della serie, ci permette di dare un primo sguardo ad alcuni momenti inediti del viaggio di Din Djarin e di Baby Yoda. Insieme a loro ritroveremo anche Greef Carga e Cara Dune, mentre vari rumor sembrano anticiparci la presenza di personaggi storici della storia di Star Wars, come Boba Fett e Ahsoka Tano, anche se per ora la loro presenza non è ancora stata confermata ufficialmente.

Ricordiamo che il primo episodio della seconda stagione farà il suo debutto il prossimo 30 ottobre, le restanti saranno pubblicate a cadenza settimanale, fino all'ottava, la puntata conclusiva, che andrà in onda il 18 dicembre. Nei giorni scorsi, l'account Instagram dedicato alla piattaforma streaming della Disney ha condiviso alcuni poster dedicati ai protagonisti di The Mandalorian 2, serie ambientata dopo la sconfitta dell'Impero da parte delle forze della Repubblica.