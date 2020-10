The Mandalorian, dei nuovi concept art svelano un tenero Baby Yoda senza tunica

Baby Yoda è certamente uno dei personaggi più riusciti di The Mandalorian ed è innegabile affermare che gran parte del suo successo dipenda dalla sua incredibile tenerezza. Quegli occhioni grandi e quelle orecchie a punta lo hanno reso un vero e proprio tormentone sul web e ora delle nuove immagini ce lo mostrano senza la sua goffa tunica.

La seconda stagione dello show di Jon Favreau sarà presentata in anteprima su Disney Plus tra un paio di settimane e con Mando e Baby Yoda in fuga e Moff Gideon sulle loro tracce, il prossimo capitolo è destinato a diventare ancora più eccitante del precedente. La storia ci dovrà fornire certamente risposte sull'origine della risorsa e sul motivo per cui è tanto importante per i resti dell'Impero Galattico.

In attesa di scoprire cosa accadrà in The Mandalorian 2, sono state però diffuse dei meravigliosi concept art che ci forniscono nuovi info sull'armatura del cacciatore mandaloriano e soprattutto ci mostrano un piccolo e tenerissimo Baby Yoda all'interno della sua particolare "culletta" completamente nudo. Anche se, la qualità delle immagini non è proprio delle migliori, sembra che la struttura corporea del personaggio sia simile a quella di un bambino umanoide. Ciò non dovrebbe sorprenderci visto che lo stesso valeva anche per il Maestro Yoda.

Sarà interessante vedere che tipo di abbigliamento ha disegnato il team di produzione per Baby Yoda per la seconda stagione di The Mandalorian. Considerando come il Bambino sta comunque iniziando ad avere i primi contatti con la Forza, potremmo vedere gli stessi indumenti indossati dai Jedi ai tempi della Repubblica Galattica.

Intanto un'incredibile teoria suppone che i nuovi Funko Pop potrebbero fornirci preziose informazioni su The Mandalorian 2. Staremo a vedere.