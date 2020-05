The Mandalorian, dai nuovi Funko Pop! arrivano spoiler sulla seconda stagione

In tempi come questi, con le produzioni ferme a causa del lockdown (anche se, fortunatamente, il via non sembra più così lontano), chiedersi cosa vedremo in futuro è l'unica vera fonte di divertimento per i tanti fan di serie TV come The Mandalorian, i cui nuovi episodi saranno inevitabilmente destinati a slittare.

E quindi via a quell'estenuante danza di anticipazioni, voci, sussurri, breaking news e chi più ne ha ne metta: momenti del genere sono, per fare un parallelo forse neanche troppo ardito, paragonabili a quelli in cui i tifosi in attesa del via al campionato passano intere giornate a rincorrere voci più o meno vere di calciomercato.

Qualcosa di concreto, però, stavolta c'è: i nuovi Funko Pop! di The Mandalorian sembrerebbero infatti aver rilasciato alcuni leggeri spoiler su ciò che vedremo in questa seconda stagione. In particolare, uno di questi ci presenta Mando e Baby Yoda in sella a un Bantha, il che può significare una cosa soltanto: si torna su Tatooine!

Un'altra action figure di questa seconda stagione ritrae invece una Guardia Gamorreana, personaggio che non può non riportare alla mente di ogni fan il palazzo di Jabba The Hut: che questo possa esser diventato la nuova casa di Boba Fett nei nuovi episodi della serie? Chi vivrà vedrà!

Pare, inoltre, che Hera Syndulla possa fare la sua comparsa in The Mandalorian durante i prossimi episodi; secondo alcuni, invece, Bo-Katan sarebbe già apparsa in The Mandalorian all'insaputa di tutti.