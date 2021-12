The Mandalorian, i nuovissimi Funko Pop! di Star Wars dedicati a Baby Yoda

Dopo il nuovo Funko Pop di Luke Skywalker ecco le nuove figure dedicate alla serie TV Star Wars The Mandalorian, che vedono protagonista Grogu (alias Baby Yoda).

I due nuovi Funko Pop! fanno parte della serie Star Wars Across the Galaxy, fino a fine mese in vendita in esclusiva su Amazon che ha aperto i preordini per entrambe le figures, che verranno spedite a partire da gennaio 2022.

Come potete vedere dalle immagini a fine articolo, entrambi i collezionabili riguardano Grogu: in un caso vediamo Baby Yoda usare la Forza, mentre nell'altro una versione cromata del Mandaloriano tiene in braccio il piccolo Grogu. In questa seconda versione è inclusa una spilla dedicata a The Mandalorian.

Funko è reduce da una particolare collaborazione con Lucasfilm, grazie alla quale durante la Parata del giorno del Ringraziamento è stato possibile far sfilare un gigantesco Grogu gonfiabile nelle strade di New York.

Ma non si tratta dell'unico annuncio per i collezionisti e per i fan dell'universo di Star Wars: infatti, Disney e Lucasfilm hanno rivelato un'esclusiva per Target, della quale non è ancora nota la data d'uscita. Si tratta di una confezione doppia con Ronin e B5-56 ed è ispirata al corto animato "The Duel", che fa parte della serie Star Wars: Vision.