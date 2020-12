The Mandalorian, il nuovo episodio conferma due fan-theory: ecco quali

I fan, si sa, amano fantasticare: The Mandalorian, da questo punto di vista, ha offerto finora un bel po' di occasioni per partorire teorie che, in alcuni casi, sembrerebbero addirittura essersi rivelate esatte (e questo, si sa, non accade poi così spesso). Il sesto episodio di questa seconda stagione ne è un valido esempio.

Il ritorno di Boba Fett è ovviamente la prima, grande previsione azzeccata: certo, già la premiere di questa seconda stagione aveva praticamente confermato la cosa, ma la sua comparsa nel Capitolo 14 ha spazzato via ogni dubbio che potesse trattarsi di un clone o qualcosa di simile. Il nostro cacciatore di taglie preferito è tornato e, va detto, i fan davano la cosa per certa già da un bel po'.

Il secondo punto riguarda un altro ritorno, ovvero quello di Fennec Shand, abbandonata in pieno deserto e (quasi) morta dallo spietato Toro Calican nel corso della prima stagione. Sul finire del Capitolo 5 vedevamo una sagoma non meglio definita trascinare via Fennec, evidentemente con l'intento di salvarle la vita: oggi scopriamo che, proprio come immaginato da alcuni fan, il misterioso salvatore altri non era che Boba Fett stesso!

Ad insospettire qualcuno, all'epoca, ci aveva pensato il rumore dei passi dello sconosciuto, del tutto simile a quello che preannunciava l'arrivo del celebre cacciatore di taglie: un indizio che, a quanto pare, era stato messo lì tutt'altro che casualmente! A proposito di grandi ritorni, Rosario Dawson ha parlato della sua Ahsoka Tano dopo il suo esordio in The Mandalorian; una nuova fan-art, invece, immagina il passaggio al Lato Oscuro di Baby Yoda.