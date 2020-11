The Mandalorian, nel nuovo episodio c'è un personaggio battezzato da George Lucas!

A quanto pare nella terza puntata di The Mandalorian 2 c'è un personaggio che è stato letteralmente 'battezzato' da George Lucas, il creatore della saga di Star Wars.

A rivelarlo ci ha pensato l'attore Simon Kassianides, interprete del mandaloriano Axe Woves: nel post celebrativo che trovato in basso e che l'attore ha pubblicato su Instagram, infatti, si legge che il nome di Woves è stato creato sul set dallo stesso George Lucas.

"Incontrate Axe Woves. The Mandalorian. Creato da Jon Favreau e Dave Filoni. Episodio tre della seconda stagione diretto Bryce Dallas Howard: il nome del personaggio è stato creato sul set dallo stesso George Lucas quando un giorno ci ha fatto visitato. E' passato un anno da quando ho fatto l'audizione per il ruolo di Axe Woves. Da ragazzo giocavo con i personaggi originali di Star Wars che mi erano stati fatti conoscere (e mi erano stati prestati) da mio fratello maggiore. Il mio preferito era Boba Fett. Sono entrato nel reparto costumi alcuni giorni dopo aver ottenuto il ruolo, ignaro di che tipo di personaggio avrei interpretato, perché intorno a me regnava la segretezza e il rispetto più assoluti per questa galassia. Personalmente ho dovuto tenere il segreto per un anno ormai. Alla fine, quel giorno, mi fu consegnato un elmo mandaloriano immediatamente riconoscibile, e quel momento ha definito la mia carriera. [...] Non vedo l'ora di interagire con tutti voi e condividere la mia eccitazione per questo mondo. Che la forza sia con voi. Questo è la via."

