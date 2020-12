The Mandalorian, un nuovo grandissimo ritorno nel sesto episodio della stagione 2

Dopo l'esplosivo episodio di The Mandalorian incentrato su Ahsoka Tano, il Capitolo 14 diretto da Robert Rodriguez riportato in auge un altro importantissimo personaggio del mondo di Star Wars.

Stiamo parlando, come molti di voi avranno già capito, dell'atteso ritorno di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett dopo la breve apparizione della premiere.

La trama della serie Disney+ questa volta ha portato Din Djarin sul pianeta Tython, dove lui e il piccolo Grogu sono stati raggiunti dall'iconica Slave I guidata dal cacciatore di taglie. Dopo un breve standoff tra Mando, Boba Fett e Fennec, l'improvvisato trio si è trovato a fronteggiare uno squadrone di Stormtrooper inviato da Moff Gideon.

Quando Din e Fennec sembravano ormai alle corde, Morrison ha sorpreso il battaglione imperiale sfoggiando tutti i punti di forza della sua leggendaria armatura, tra cui il razzo telecomandato con cui ha abbattuto (per errore) entrambe le navi utilizzate dagli stormtrooper per fuggire. Potete trovare un'immagine del ritorno del personaggio in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che, secondo un'indiscrezione diffusa dall'affidabile Deadline, Lucasfilm dovrebbe aver avviato i lavori per una serie spin-off incentrata proprio su Boba Fett. In attesa di conferme ufficiali, vi lasciamo alla nostra recensione di The Mandalorian 2x06.

Che ve ne è parso dell'episodio? Fateci sapere la vostra sul ritorno in grande stile di Boba Fett, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.