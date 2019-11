The Mandalorian: un nuovo personaggio è in grado di usare la Forza

Come da programma, il secondo episodio di The Mandalorian è stato pubblicato su Disney+. Dopo la sorpresa nel finale della première, anche questa nuova puntata ha riservato delle importanti rivelazioni sull'universo di Star Wars. Da qui in poi, Attenzione agli spoiler.

Gli spettatori del live-action hanno già potuto fare la conoscenza del clone di un personaggio iconico: stiamo parlando di Yoda. Il personaggio interpretato da Pedro Pascal, infatti, si imbatte in un cucciolo appartenente alla specie del maestro Jedi.



Ebbene, nel corso del secondo episodio, questo nuovo personaggio ha iniziato ad avere un impatto maggiore sulla storia. Nelle fasi finali della puntata, il Mandaloriano si trova in serio pericolo e sta per avere la peggio in uno scontro. Però, il "baby Yoda" interviene in suo soccorso, impiegando niente meno che la Forza. Lo sforzo è troppo grande per il cucciolo, che sviene in breve tempo, ma è fondamentale per la salvezza del protagonista. Sembra dunque che un nuovo personaggio è in grado di usare la Forza nell'universo di Star Wars. Quale pensate che sarà il ruolo del clone di Yoda nei prossimi episodi?



The Mandalorian arriverà in Italia soltanto nel 2020 e nell'attesa potreste prepararvi al meglio con i nostri consigli di lettura. Se invece volete saperne di più sul debutto della nuova serie Disney+, potete leggere le nostre prime impressioni su The Mandalorian.