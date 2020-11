The Mandalorian, il nuovo poster svela il personaggio di The Clone Wars!

Venerdì scorso è stato pubblicato il terzo episodio della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian in cui abbiamo visto tra l'altro il debutto di Sasha Banks. Disney ha pubblicato un nuovo poster dedicato al live-action, in cui possiamo vedere alcuni dei nuovi personaggi apparsi nella serie.

La wrestler interpreta Koska Reeves, che fa parte di una squadra di élite di incursori mandaloriani. Nel poster, che si può vedere anche in calce alla notizia, vediamo il suo personaggio in compagnia delle altre new entry del Capitolo 11 di The Mandalorian: Axe Woves, interpretato da Simon Kassianides, e soprattutto Bo-Katan Kryze, interpretata da Katee Sackhoff.

Abbiamo visto Bo-Katan anche nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Rebels, doppiata dalla stessa Katee Sackhoff (apparsa anche in Battlestar Galactica). Abbiamo visto anche come il personaggio serva da tramite tra Din Djarin e Ahsoka Tano, cosa che sarà approfondita nei prossimi episodi, in cui Mando dovrà trovare la Jedi per aiutare Baby Yoda.

Per Sasha Banks, invece, Star Wars: The Mandalorian è il debutto come attrice al di fuori del mondo del wrestling, mentre Simon Kassianides ha recitato in Agents of SHIELD. A dare il nome al personaggio di quest'ultimo sul set è stato proprio George Lucas, creatore dell'universo Star Wars.