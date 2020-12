The Mandalorian, meglio l'originale o il DeepFake? Un video sfida il season finale

Negli ultimi anni Star Wars ha fatto largo uso della tecnologia necessaria a ringiovanire i volti storici della saga: pensiamo alla compianta Carrie Fisher, ad esempio, o al Grand Moff Tarkin visto in Rogue One. Ma come se l'è cavata The Mandalorian da questo punto di vista?

Come ormai tutti saprete, durante il season finale di questa seconda stagione dello show abbiamo assistito ad uno dei ritorni più clamorosi del franchise, vale a dire quello del giovane Luke Skywalker: con il volto di Mark Hamill ringiovanito per l'occasione l'effetto è stato assolutamente sorprendente, raccogliendo reazioni positive oltre che per l'aspetto emotivo anche per quello tecnico.

I fan, però, non si accontentano: qualcuno, dunque, ha pensato bene di utilizzare la tecnologia del DeepFake per utilizzare direttamente il volto di Hamill estrapolato dalle immagini della trilogia classica per rimpiazzare quello ringiovanito artificialmente nel finale di The Mandalorian: il risultato è anche in questo caso di ottimo livello, per cui lasciamo a voi l'arduo compito di decidere quale delle due versioni sia effettivamente da considerare la migliore.

A proposito di ritorni, qualcuno ha accusato The Mandalorian di aver ecceduto nell'effetto nostalgia, ma la regista ha rispedito al mittente le critiche; secondo i fan, comunque, il ritorno di Luke batte quello di Darth Vader in Rogue One.