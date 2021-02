The Mandalorian, le origini di Baby Yoda svelate in un vecchio fumetto?

Baby Yoda è senza ombra di dubbio il personaggio più amato di The Mandalorian. Nel corso dell'ultima stagione abbiamo appreso alcune informazioni in più circa la sua storia e ora sembra che un vecchio fumato pubblicato circa 18 anni fa possa fornirci maggiori informazioni sulla sua origine.

Star Wars Tales #13 scritto a sei mani da Fabian Nicieza, Jim Krueger e W. Haden Blackman, si concentra sul personaggio di Mace Windu e il racconto finale del fumetto si intitola Children of the Force. Questo a molti è parso un chiaro riferimento al Bambino, ovvero proprio Grogu.

Nel corso della storia si parla di un asilo per Jedi dove i piccoli sono rapiti dalle proprie famiglie per essere allenati secondo le vie della Forza. Una cacciatrice di taglie, Vianna D'Pow, è stata assoldata dai genitori dei piccoli per ricondurli alla propria casa.

Proprio uno scorcio di Star Wars Tales #13 ci mostra nella parte inferiore un piccolo alieno verde delle stesse fattezze di Baby Yoda. Probabilmente non si tratta proprio di Grogu, in quanto all'epoca il personaggio non era ancora stato nemmeno immaginato ma, questo fumetto potrebbe essere stato lo spunto per la sua creazione, rivelandoci maggiori particolari sulla sua storia.

