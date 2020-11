The Mandalorian, quali sono le origini delle spade laser di Ahsoka Tano?

Nell'universo di Star Wars non è esattamente una novità vedere un personaggio impugnare più di una spada laser (chi ha detto Grievous?): chi non ha seguito serie animate come Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels, però, potrebbe restare interdetto davanti alla doppia lightsaber sfoggiata da Ahsoka Tano.

L'ex-padawan di Anakin, finalmente apparsa in The Mandalorian dopo una lunghissima attesa, combatte infatti utilizzando due spade laser di colore bianco, tratto distintivo le cui origini sono ben note ai fan dei due show animati targati Dave Filoni.

L'Ahsoka che ci viene presentata durante i primi episodi di Star Wars: The Clone Wars, infatti, combatteva utilizzando una singola spada laser verde: fu la stessa apprendista jedi, in seguito, a forgiarne un'altra più piccola che potesse darle un'ulteriore mano in combattimento.

Anche sul loro aspetto, d'altronde, c'è qualcosa da dire: il colore bianco delle spade laser di Ahsoka deriva infatti da dei cristalli kyber purificati, ovvero appartenuti in precedenza a spade laser "inquinate" dal Lato Oscuro (solitamente di colore rosso, viste più volte nel corso della saga) e riconvertiti dalla nostra. Per saperne di più sulla questione, comunque, vi consigliamo la lettura del romanzo Ahsoka, di EK Johnson.

Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere su Ahsoka Tano; secondo alcuni, inoltre, l'ultimo episodio avrebbe preparato il terreno per l'arrivo di Luke Skywalker in The Mandalorian.