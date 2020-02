The Mandalorian: Oscar Isaac scherza su Baby Yoda e i fan insorgono

Nel corso del lungo red carpet che ha preceduto la Notte degli Oscar, Josh Horowitz di MTV si è fermato a chiacchierare con Oscar Isaac, tra i presentatori della serata, e interprete del pilota Poe Dameron in Star Wars. Proprio durante la conversazione con Horowitz, Isaac ha parlato di The Mandalorian e di un personaggio in particolare...Baby Yoda.

"Mi fai la faccia triste di Baby Yoda, voglio dire, come posso dire di no?" scherza Isaac, dopo che Josh Horowitz cercava di fermarlo".

L'attore ha proseguito:"No, è vero. E poi l'ho visto e volevo ucciderlo, quindi cosa dice la tua faccia?".

Improvvisamente dal fandom sono arrivate critiche nei confronti di Oscar Isaac, nonostante l'attore stesse semplicemente scherzando con Josh Horowitz in un momento goliardico.



Dopo aver debuttato nella prima stagione di The Mandalorian, il personaggio di Baby Yoda è diventato virale in tutto il mondo, anche nei Paesi dove la serie non aveva - o non ha - ancora debuttato causa arrivo in ritardo di Disney+.

Nel giro di poche settimane Baby Yoda è diventato l'ennesima icona di un franchise infinito come quello di Star Wars.

Nel frattempo Twitter ha disattivato il fan account di Baby Yoda. La serie ha ottenuto grande successo. The Mandalorian ha portato diversi utenti a guardare altri contenuti Disney+, piattaforma streaming che in Italia arriverà a marzo. Lo show tornerà con una seconda stagione già confermata dalla Disney.