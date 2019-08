The Mandalorian: a ottobre inizieranno le riprese della seconda stagione

The Mandalorian non ha ancora fatto il suo debutto all'interno della piattaforma streaming Disney +, ma la produzione ha già deciso che sarà disponibile anche una seconda stagione che avrà nuovamente Rick Famuyiwa alla regia. Stabilita anche quella che dovrebbe essere la data di inizio delle riprese: 7 ottobre a Los Angeles.

La serie, che avrà come protagonista l'attore Pedro Pascal (Game of Thrones), rappresenta uno dei punti di forza su cui Disney punterà durante il lancio della propria piattaforma. Famuyiwa tornerà dunque a dirigere un non ancora precisato numero di episodi, come ha già precedentemente fatto con la prima stagione in cui ne ha diretti due.

Un altro regista che ha preso parte alla regia di alcuni episodi è Taika Waititi (Thor Ragnarok) che però. contrariamente a Famuyiwa, non sarà coinvolto nei lavori riguardanti la nuova stagione perché già impegnato con i progetti Next Goal Wins e l'atteso Thor: Love and Thunder, film del Marvel Cinematic Universe in cui l'attrice Natalie Portman interpreterà la versione femminile di Thor.

Rick Famuyiwa è salito alla ribalta grazie al film indipendente Dope, che è servito come trampolino di lancio per la carriera di Shameik Moore, l'attore e cantante che ha prestato la voce a Miles Morales nel film Spider-man: Into the Spider-Verse. Famuyiwa avrebbe dovuto inoltre dirigere alcuni episodi della serie prequel di Rogue One, ma ha rifiutato perché le date coincidevano con i lavori di The Mandalorian.

Ricordiamo infine a tutti gli appassionati della saga di Star Wars che domani sarà reso pubblico il trailer di The Mandalorian al D23 Expo.