The Mandalorian, parla Pedro Pascal: 'La stagione 3 porterà nuovi livelli di epicità'

The Mandalorian 3 sta per arrivare, e a poche ore dal debutto della premiere sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus il protagonista Pedro Pascal ha alimentato l'hype dei fan con una serie di nuove dichiarazioni.

Durante una recente intervista promozionale concessa in esclusiva a GamesRadar+, infatti, la star di The Last of Us ha promesso un'altra saga epica che espanderà l'universo di Star Wars. "Continuo a usare la parola 'epico'", ha detto Pedro Pascal. “E mi rendo conto che si tratta di un termine che ormai è divenuto un cliché, ma ci sono momenti davvero davvero epici all'interno di questa stagione. Ne abbiamo visti alcuni nelle precedenti stagioni uno e due, e molti altri anche in The Book of Boba Fett, che ha collegato la stagione 2 e la stagione 3 di The Mandalorian in un modo così bello. Ma questi nuovi episodi porteranno nuovi livelli di epicità, la serie supererà se stessa in fatto di epica".

In aggiunta, l'attore ha anche anticipato qualche dettaglio in più su cosa gli appassionati possono aspettarsi da Mandalore in The Mandalorian 3: "Penso che una delle cose più belle della terza stagione sia l'approfondimento della cultura mandaloriana e dei suoi vari aspetti", ha affermato Pascal. "Ci sono così tanti altri Mandaloriani che incontreremo, il che è fantastico. E la cosa di cui sono personalmente più entusiasta è che tutti finalmente potranno vedere Bo-Katan in azione".

