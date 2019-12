In The Mandalorian c'è un particolare uso della Forza prima di L'Ascesa di Skywalker

Nell'ultimo episodio andato in onda di The Mandalorian, si è verificato qualcosa che ha stupito diversi spettatori. La serie live action sta per terminare la sua prima stagione nei Paesi in cui la piattaforma streaming Disney+ è già stata lanciata. In Italia il servizio sarà disponibile in primavera, e a marzo potremo vedere The Mandalorian.

Nel frattempo scopriamo che una sequenza di The Mandalorian anticipa qualcosa che possiamo ritrovare anche in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nell'ultimo episodio andato in onda della serie tv Baby Yoda ha impiegato la Forza in una maniera piuttosto entusiasmante; si tratta del momento in cui Baby Yoda sfiora con la mano la ferita di Greef Carga, sofferente dopo l'attacco delle truppe rettiliane.

Grazie al tocco di Baby Yoda la ferita di Carga si è subito rimarginata, con il Bambino che crolla a terra in seguito allo sforzo creato attraverso l'uso della Forza.



Usare la Forza per guarire è una novità, per quanto concerne gli Star Wars in live action, mentre era già successo in alcuni romanzi 'extended universe' poi non considerati in canone.

Ed è qualcosa che è successo anche in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; Rey guarisce una terribile ferita di un serpente nelle caverne di Pasaana, per guadagnarsi la sua fedeltà. Più tardi, a circa due terzi del film, Rey usa di nuovo il potere curativo della Forza per chiudere la ferita causata dalla sua stessa spada laser contro Kylo Ren.

Un favore che Ben Solo sembra ricambiare sul finale del film. Bob Iger conosce il vero nome di Baby Yoda, il personaggio più iconico di The Mandalorian, e in realtà ancora un enigma per gli spettatori. Dopo l'episodio 7 i fan si sono sfogati sul web, perché la tensione ormai è crescente più ci si avvicina all'atto conclusivo della prima stagione.