The Mandalorian: partono i Mando Mandays, ecco i migliori gadget disponibili da oggi

Oggi, lunedì 26 ottobre si dà ufficialmente il via ai Mando Mondays, i lunedì dedicati all'universo di The Mandalorian tra gadget, contenuti digitali e molto altro. Questi alcuni tra i primi prodotti disponibili per l'acquisto.

È giorno di festa per i fan di Star Wars, e in particolare di The Mandalorian: è finalmente giunto il primo Mando Monday che, come qualsiasi iniziativa relativa alla popolare serie tv di Disney+, non poteva non dare spazio a lui, la star dello show... Baby Yoda (scusa Mando)!

È Mattel a presentarci, infatti, un nuovo peluche di Baby Yoda in grado di muoversi, grazie a dei comandi da remoto, e dotato addirittura di modalità "Follow Me", che vi assicura di poterlo avere sempre al vostro fianco.

Ma Il Bambino non teme concorrenza, ed è disposto a condividere le luci dei riflettori con gli altri personaggi dello show, come quelli protagonisti della nuova Vintage Collection Figures, la linea di Action Figures di Hasbro che potete ammirare anche nella nostra gallery (assieme, ovviamente, a Baby Yoda).

Lo stesso Mando, Moff Gideon, Cara Dune, Greef Karga e gli altri volti noti di The Mandalorian potranno dunque essere acquistati su una varietà di siti internet come amazon, Walmart, Best Buy e Entertainment Earth, mentre altri prodotti saranno disponibili anche sull'e-shop Disney quelli di altri rivenditori, come indicato sul sito ufficiale di Star Wars.

E voi, cosa acquisterete in questo primo Mando Monday? Fateci sapere nei commenti.