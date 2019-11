The Mandalorian: Patton Oswalt aveva già parlato di Nick Nolte in Star Wars

The Mandalorian è già l'argomento principe di questi giorni, dopo la pubblicazione dello show su Disney+ nei Paesi in cui è già disponibile. In queste ore è venuta alla luce una curiosa coincidenza che riguarda Patton Oswalt e Nick Nolte. Oswalt aveva scherzosamente affermato come Nick Nolte fosse stato vicino al ruolo di Han Solo.

Nick Nolte nel frattempo ha avuto poi la possibilità di entrare nel franchise grazie al ruolo di Kuiil in The Mandalorian.

Oswalt parlò, in maniera esilarante, dello stile di recitazione di Nolte e lo scherzo è ancora più divertente, considerando l'ingresso di Nolte nello Star Wars Universe.

Patton Oswalt non è per nulla estraneo al mondo nerd, avendo creato un epico crossover tra l'Universo Marvel e Star Wars. Inoltre ha già collaborato con la Disney nel doppiaggio di Ratatouille.



Nemmeno Nick Nolte è estraneo a progetti di questo tipo, avendo interpretato il padre di Bruce Banner nel film di Ang Lee del 2003, Hulk.

The Mandalorian racconta la storia di un pistolero mandaloriano ed è ambientata nell'universo di Star Wars dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e prima di Star Wars - Il risveglio della Forza, quindi in un periodo antecedente all'ascesa del Primo Ordine.

Lo show arriverà su Disney+ in Italia solo dal prossimo 31 marzo. Pedro Pascal in questi giorni ha ringraziato la troupe che ha lavorato alla serie in cui vedremo anche un nuovo personaggio utilizzare la Forza.