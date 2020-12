The Mandalorian, Pedro Pascal vi fa gli auguri da Facebook: ecco il post!

Pedro Pascal, protagonista principale dell'acclamata serie televisiva The Mandalorian, è comparso sul social network Facebook per augurare a tutti i suoi fan buon Natale.

Come al solito potete vedere il post - e tutto l'entusiasmo che emana - in calce all'articolo.

Ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo scoperto che la terza stagione di The Mandalorian 3 sarà prodotta dopo Il Libro di Boba Fett, nuova serie tv spin-off annunciata a sorpresa dopo il Disney Investor Day e direttamente nei titoli di coda del finale di The Mandalorian 2. Tuttavia, proprio questo annuncio a sorpresa ha lasciato qualche perplessità nel pubblico, che inizialmente - a causa del banner promozionale inserito nella coda dell'episodio - ha pensato che The Mandalorian 3 e Il Libro di Boba Fett sarebbero state distribuite su Disney+ nello stesso mese, dicembre 2021.

Così purtroppo non sarà, dato che il calendario Disney per il 2021 ha confermato il rinvio della serie con Pedro Pascal al 2022, ma non è ancora chiaro in quali mesi arriverà: dovesse voler ripetere la strategia di lancio delle due stagioni precedenti la Lucasfilm potrebbe optare nuovamente per un'uscita invernale, cosa che farebbe aumentare l'attesa dei fan per i nuovi episodi.

Ricordiamo che Il Libro di Boba Fett sarà sviluppata sempre da Jon Favreau e Dave Filoni, in collaborazione con Robert Rodriguez che dirigerà anche alcuni episodi.