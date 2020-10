The Mandalorian, Pedro Pascal dopo aver visto Baby Yoda: 'Avrà un grande successo'

Dopo aver visto i nuovi spot televisivi dedicati a The Mandalorian 2, vi segnaliamo questa interessante intervista a Pedro Pascal, in cui l'attore rivela cosa ha pensato subito dopo aver visto Baby Yoda per la prima volta.

Come sapete Baby Yoda, apparso per la prima volta alla fine della puntata di esordio di The Mandalorian, ha colpito subito tutti gli appassionati di Guerre Stellari, diventando in poco tempo uno dei personaggi preferiti dell'universo nato da un'idea di George Lucas. Parlando con i giornalisti di Variety, l'interprete del cacciatore di taglie ha rivelato di aver visto il suo futuro compagno di viaggio durante un incontro con Jon Favreau, nel quale ha potuto osservare per la prima volta gli storyboard e i disegni dedicati alle puntate della serie. Ecco il suo commento: "Sto guardando tutta la stanza ed improvvisamente ecco, Baby Yoda che compare alla fine della puntata. A quel punto ho pensato, si avrà un grande successo".

Non resta che aspettare il prossimo 30 ottobre, quando sarà disponibile su Disney+ il primo episodio della seconda stagione, gli altri invece saranno pubblicati a cadenza settimanale, fino al finale dello show che sarà trasmesso il 18 dicembre. Infine, se non lo avete ancora visto, vi segnaliamo il trailer ufficiale di The Mandalorian 2.