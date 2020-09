The Mandalorian, Pedro Pascal celebra l'Emmy di Ludwig Göransson

L'ultima settimana è stata molto importante: The Mandalorian ha vinto sette dei 15 Emmy per cui è stata nominata.

La prima serie live-action di Star Wars ha vinto i premi per Migliori effetti visivi, Migliore fotografia per una single-camera da 30 minuti, Miglior design di produzione per una serie narrativa, Migliore sound mixing per comedy o drama, Migliore sound editing per comedy o drama, Miglior coordinamento degli Stunt e Miglior colonna sonora con Ludwig Göransson. Proprio il compositore che lo scorso anno aveva vinto un Academy Award per Black Panther è stato celebrato da molti suoi colleghi tra cui Pedro Pascal che ha condiviso su Instagram una foto del dietro le quinte.

"A testa alta @ludwiggoransson e occhi aperti @serenajinju. Bravo, Bravis, Bravissimo a entrambi !!! @themandalorian", ha scritto l'attore.

"Questa foto mi ha emozionato. Grazie per l'ispirazione Pedro", ha risposto Göransson come potete vedere nel post in calce.

Secondo quanto riportato dai produttori, questa seconda serie di The Mandalorian ha in serbo moltissime sorprese per il pubblico, le storie diventeranno meno isolate e sicuramente l'intenso rapporto tra Baby Yoda e il Mandaloriano si svilupperà in modo tale da coinvolgere ulteriormente il pubblico di Disney+. Secondo quanto riferito da Giancarlo Esposito, The Mandalorian potrebbe essere in totale composta da 4 stagioni. Voi cosa vi aspettate da questi nuovi episodi della serie? Fatecelo sapere nei commenti.