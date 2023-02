The Mandalorian, Pedro Pascal confessa: 'Non vedo un ca**o' con l'elmo addosso

Pedro Pascal è uno dei nomi più caldi in circolazione in queste ultime settimane. L'attore è ormai sulla bocca di tutti dopo il successo di The Last of Us, ma il prossimo marzo tornerà nell'altro suo prestigioso ruolo, quello di Din Djarin in The Mandalorian. Come era immaginabile, l'attore ha confessato di non vedere molto con l'elmo indosso.

Nell'interpretare il cacciatore di taglie Din Djarin, infatti, Pascal deve indossare un costume che non sembra essere il massimo della comodità.

"È come indossare un guanto dalla testa ai piedi con dei pesi", ha detto Pascal a Empire in un'intervista. "È ironico che non si possa vedere alcuna espressione facciale perché ti fa catapultare in quel mondo in modo così completo e ti fa sentire immediatamente un personaggio reale, ma non si vede un cazzo!".

Per quanto riguarda l'elmo, Pascal ha aggiunto: "Hanno continuato a perfezionarlo e a renderlo più confortevole, ma è come diventare ciechi. Il respiro appanna completamente la stretta fessura attraverso la quale si può vedere. Non c'è visione periferica. Se c'è un buco a terra, ci cado sicuramente dentro".

Tuttavia, l'unica cosa positiva del costume, secondo Pascal, è che una volta indossato "ci si sente immediatamente potenti, protetti, pericolosi e come una specie di protettore", che è esattamente ciò che il Mandalorian è per Grogu.

Quando Pascal ha condotto il Saturday Night Live, ha raccontato la storia di un fan che lo ha avvicinato e gli ha detto che suo figlio era un suo fan. Quando questi ha chiesto a Pascal di videochiamare suo figlio, il ragazzo non aveva idea di chi fosse, dato che l'attore di origine cilena ha appunto il volto coperto quando indossa il costume del Mandaloriano.

A questo punto, il fan ha chiesto a Pascal di replicare la voce che ha nella serie Disney+, ma l'attore ha detto che non poteva perché la voce del personaggio è "una voce da camera da letto" e "senza la maschera, sembra solo porno". E ha continuato: "Le persone che passano per strada mi vedrebbero sussurrare a un bambino di 6 anni: 'Posso portarti al caldo o al freddo'".

Come ricordato dall'ultimo trailer di The Mandalorian, la terza stagione della serie Star Wars debutterà su Disney+ il 1° marzo prossimo.