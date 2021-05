The Mandalorian: Pedro Pascal festeggia lo Star Wars Day con una foto inedita dal set

Come ogni anno il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day che celebra le gesta dei personaggi della saga e dell'universo creati da George Lucas. Tra coloro che hanno festeggiato attivamente la ricorrenza, c'è anche Pedro Pascal, il protagonista della serie live-action The Mandalorian, vero successo planetario in streaming su Disney+.

L'attore ha voluto omaggiare lo Star Wars Day proponendo sul suo account Twitter una foto inedita dal set di The Mandalorian che lo vede con l'elmo del suo costume alzato pronto a rivelarci il suo volto dotato di un'espressione decisamente bizzarra. Tra l'altro, curiosamente, proprio The Mandalorian è uno degli show omessi dal poster celebrativo dello Star Wars Day.

Intanto, i fan attendono impazienti l'arrivo della terza stagione di The Mandalorian. La seconda stagione di The Mandalorian si è chiusa davvero col botto, con la presenza inaspettata di un grande personaggio della saga di Star Wars. Presenza che, al di là delle implicazioni più vicine al motivo che lo ha portato a comparire nella serie, potrebbe significare anche che niente (o quasi) è al di fuori del reame delle possibilità per lo show di Disney+.

Tra i più papabili candidati a un'apparizione nella terza stagione ci sono i Wookie, ovvero la razza di Chewbecca. Si tratta ovviamente di un rumor, ma Bespin Bulletin sembrerebbe aver raccolto da più fonti dichiarazioni a suo sostegno: "Lo scorso anno ho sentito dei rumor che volevano l'apparizione di un Wookie o più Wookies in The Mandalorian" si legge nel post di Instagram "Poi di recente ho sentito di nuovo da una seconda fonte che un Wookie potrebbe apparire, e ho persino visto la prova che un Wookie potrebbe fare la sua comparsa nella terza stagione di The Mandalorian da una nuova fonte".

Chissà...