The Mandalorian, Pedro Pascal: 'La serie è ispirata a Sergio Leone e Akira Kurosawa'

Promuovendo Star Wars: The Mandalorian, la prima serie televisiva live-action del franchise di Guerre Stellari il cui primo episodio è stato pubblicato ieri con il lancio statunitense di Disney+, ha parlato delle fonti di ispirazione dietro al progetto creato da Jon Favreau.

Nella stessa intervista durante la quale ha rivelato il nome del misterioso protagonista, l'ex star di Game of Thrones ha infatti raccontato di come il creatore, sceneggiatore e produttore della serie Jon Favreau gli abbia detto di prepararsi alle riprese guardando i film di Sergio Leone e Akira Kurosawa:

"Parlando con Jon, una volta gli chiesi cosa avrei dovuto guardare per prepararmi. So che adora tantissimi film diversi, io adoro tantissimi film diversi, e i primi nomi che mi ha citato sono stati quelli di Sergio Leone e Akira Kurosawa."

Non a casa George Lucas, nel creare Una Nuova Speranza, si ispirò non poco ai due registi, in particolare a La Fortezza Nascosta del maestro giapponese, sia per quanto riguarda la trama che la struttura del film: inoltre, i duelli con le spade laser sono discendenti diretti dell'iconografia delle pellicole jidai-geki e chambara, e perfino la forma dell'iconico elmo di Darth Vader ricorda molto quella di un kabuto, l'elmo della tipica armatura del samurai.

Anche per questo il feeling del primo episodio è molto vicino a quello della trilogia originale, come evidenziato nella nostra recensione del primo episodio di The Mandalorian.