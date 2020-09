The Mandalorian: Pedro Pascal lascia la serie? L'attore evita le domande dei fan!

Sicuramente The Mandalorian 2 è una delle serie più attese del 2020 ma, mentre un nuovo spot della seconda stagione di The Mandalorian ci lascia con il fiato sospeso, nuovi preoccupanti rumor hanno sollevato un polverone mediatico, lasciando sconvolti molti fan che non hanno ancora ricevuto risposta a una domanda che non avrebbero mai voluto fare.

La situazione è questa: recentemente, il portale americano We Got This Covered ha pubblicato una notizia che, se confermata, avrebbe dell'incredibile: Pedro Pascal avrebbe lasciato The Mandalorian, e questo sarebbe successo a metà della produzione della seconda stagione. Le motivazioni, secondo il sito, sarebbero da ricercare nel fatto che l'attore abbia avuto numerose divergenze con il team creativo della serie; Pascal avrebbe voluto girare alcune scene senza elmetto e, dopo che lo showrunner Jon Favreau ha espresso il suo dissenso a riguardo, i rapporti tra i due sarebbero diventati tesi, così come lavorare sul set con lo stesso attore.

Questa sarebbe la motivazione per cui, in un'intervista a Entertainment Weekly, proprio lo stesso Favreau ha dichiarato, riguardo alla seconda stagione, che: "il mondo narrativo si è ingrandito, abbiamo introdotto nuovi personaggi, e ci sono possibilità di seguire diverse nuove storie."

Nel frattempo l'attore tace. E, in questo caso, il suo silenzio social fa molto rumore. Su Instagram, per esempio, tra i tanti commenti preoccupati sotto la foto che ritrae la locandina della seconda stagione di The Mandalorian, alcuni si schierano con l'ex interprete di Oberyn Martell in Game of Thrones: "Spero vivamente che i rumor che riguardano la tua uscita dal set siano falsi 😢 tutti si dicono a favore della maschera nella vita reale, ma contro la maschera in The Mandalorian.😢"

In un post-video per celebrare la sua amica Sarah Paulson e l'uscita della sua nuova serie Ratched, sono diversi i commenti dei fan che gli chiedono spiegazioni sui rumor: "@pascalispunk Bro, devi rispondere a questi rumor su The Mandalorian. Dicci che sei ancora a bordo. Per favore! 🙏😔"

Eventuali commenti di Pascal sulla questione sono al momento accantonati da motivi più importanti. Sono apparse, infatti, nelle ultime ore delle storie e un post (in calce alla notizia insieme agli altri) molto emozionanti sul suo account Instagram dedicati alla recente scomparsa di Ruth Bader Ginsburg, la giudice icona del femminismo e amata in tutti gli Stati Uniti.

Mentre attendiamo nuove notizie che ci possano rassicurare sul futuro dell'attore nella serie, vi ricordiamo che la seconda stagione di The Mandalorian uscirà su Disney+ a partire dal 30 ottobre.