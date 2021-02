The Mandalorian, Pedro Pascal a Mark Ruffalo dopo le nomination: 'Non prendermi in giro'

Cominciano ad arrivare le prime soddisfazioni per The Mandalorian (oltre a quelle già derivate dall'incredibile successo di pubblico e critica, s'intende): lo show Disney+ sarà uno dei protagonisti ai prossimi Golden Globe, durante i quali tenterà di dire la sua in una categoria prestigiosa come quella per la Miglior serie drammatica.

Una nomination che ha dato vita ad un piccolo ed innocente equivoco grazie a un tweet di Vincent Schilling: "Questa è la via: congratulazioni Baby Yoda! The Mandalorian, Mark Ruffalo ottiene la nomination ai Golden Globe" ha esultato su Twitter lo scrittore, lasciando quasi a intendere che la star di Hulk avesse ottenuto la sua candidatura proprio per The Mandalorian.

La cosa ha ovviamente scatenato l'ironia di Mark Ruffalo, che ha commentato: "Pare che io sia un mandaloriano adesso", taggando anche il suo collega Pedro Pascal che, naturalmente, non ha mancato di far pervenire immediatamente la sua risposta: "Non prendermi in giro! #BeMyMandoBro" si legge sul profilo Twitter dell'attore di Din Djarin.

Chissà che il buon Mark prima o poi non si faccia davvero vedere da quelle parti! Disney per Disney, d'altronde... Tornando ai veri protagonisti dello show, intanto, in un video abbiamo visto l'estenuante processo di trucco di Rosario Dawson per The Mandalorian; Katee Sackhoff, invece, pensava di esser stata sostituita da Scarlett Johansson come Bo Katan.