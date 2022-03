The Mandalorian: per Pedro Pascal, Nicolas Cage sarebbe un ottimo Mandaloriano!

Mentre continuano ad arrivare le foto dal set di The Mandalorian 3, segno che le riprese della terza stagione di The Mandalorian sono ancora in corso, l'attore protagonista Pedro Pascal ha rivelato il nome della star che ritiene adatta a interpretare il Mandaloriano: si tratta di Nicolas Cage!

La rivelazione ha bisogno di un po' di contesto: l'attore ha espresso queste dichiarazioni nell'ambito di un'intervista con IMDb sul film di prossima uscita The Unbearable Weight of Massive Talent in cui Nicolas Cage interpreta sé stesso e Pascal veste i panni del miliardario Javi Gutierrez super-fan dell'attore.

Ma a quanto pare non risparmia gli elogi anche fuori dalla finzione scenica: "Penso che Cage sarebbe un ottimo Mandaloriano" ha rivelato Pascal. "Credo che sia così fisico che possa dare una grande forma al personaggio e trovare modi molto artistici di interpretare il ruolo".

Chissà se queste dichiarazioni di Pedro Pascal possano aprire uno spiraglio per un cameo di Nicolas Cage nella prossima stagione dello show targato Star Wars!

Pascal è di recente tornato a interpretare Din Djarin in un'apparizione speciale in The Book of Boba Fett con un cameo che ha aperto la strada alla prossima stagione della serie dedicata al suo personaggio.

Ma Pedro Pascal non è solo The Mandalorian: l'attore, infatti, è impegnato anche sul set dell'adattamento televisivo di The Last of Us, le cui riprese sono attualmente in corso in Canada. Pascal sarà Joel, al fianco della Ellie interpretata da Bella Ramsey: i due si trovano nuovamente a condividere il set, dopo aver fatto parte del cast di Game of Thrones.