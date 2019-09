The Mandalorian: Pedro Pascal pensava davvero di essere Boba Fett nella serie

In una nuova intervista concessa al magazine della D23 della Disney, Pedro Pascal ha parlato a ruota libera del suo impegno in The Mandalorian, prima serie in live-action ambientata nell'universo di Star Wars.

Come sappiamo dalle prime sinossi e dal trailer ufficiale di The Mandalorian, il cacciatore di taglie protagonista non è Boba Fett, ma un personaggio originale all'interno di una storia che dovrebbe far da ponte tra gli eventi de Il ritorno dello Jedi e quelli de Il risveglio della Forza e raccontare dunque la nascita del Primo Ordine.

Tuttavia, nel tranello ci era cascato anche Pedro Pascal, il quale era convinto di dover interpretare proprio Boba Fett, il mitico mercenario comparso per la prima volta ne L'Impero colpisce ancora e poi morto ne Il ritorno dello Jedi.

"Volevo incontrare Jon Favreau. Non mi importava cosa voleva che facessi. Così ci siamo incontrati nell’ufficio di Jon, che era pieno di illustrazioni di storie di questo progetto, e ho notato immediatamente il mandaloriano, un personaggio molto simile a Boba Fett. Ho pensato tra me e me: "Wow, incredibile, finalmente raccontano questo personaggio. Jon mi ha parlato della storia, dell’approccio visivo e del tono. Ho pensato che fosse fantastico e alla fine ho chiesto: "Allora, io chi interpreto?" Stavo indicando diversi personaggi, creature e alieni nella concept art, e Jon mi ha guardato e ha detto: "Tu sei il mandaloriano”. E io ho reagito dicendo: "Cosa? Davvero interpreto Boba Fett?", e lui mi ha risposto: "No, non è Boba Fett, è il mandaloriano". Non avrei potuto immaginare un momento migliore".

Di recente, Jon Favreau, ha parlato del desiderio di realizzare un nuovo special di Natale a tema Star Wars, mentre al momento è impegnato nella produzione della seconda stagione di The Mandalorian.