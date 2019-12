The Mandalorian: Pedro Pascal posa con Baby Yoda alla première di L'Ascesa di Skywalker

Baby Yoda nel 2020 invaderà letteralmente i negozi con i prodotti del merchandising che stanno per essere distribuiti da Hasbro, Funko e Mattel. Disney e LucasFilm sinora hanno voluto preservare il più possibile il personaggio, diventato già di culto con meme e gif sui social network e per il momento la distribuzione è limitata.

Con l'arrivo nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Disney e LucasFilm non vogliono che nulla oscuri l'uscita nei cinema del film di J.J. Abrams e proprio per questo il prossimo episodio di The Mandalorian debutterà proprio oggi (ricordiamo che L'Ascesa di Skywalker negli Stati Uniti esce venerdì).

Disney+ quindi ha deciso di spostare l'uscita del nuovo episodio di The Mandalorian per evitare del tutto L'Ascesa di Skywalker. E proprio per questo ci saranno nove giorni di distanza dal penultimo all'ultimo episodio, programmato in uscita per il 27 dicembre.



Nel frattempo Pedro Pascal, uno dei protagonisti di The Mandalorian, ha partecipato alla première di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, insieme al cast del film.

Pascal ne ha approfittato per posare insieme ai fan presenti alla presentazione del film, ed è stato anche immortalato mentre tiene in mano un piccolo pupazzo di Baby Yoda, personaggio iconico di questa prima stagione di The Mandalorian.

Il merchandising del personaggio è ormai prossimo al successo: addirittura esiste un adesivo con scritto Baby Yoda a bordo, da attaccare al vetro delle macchine.