The Mandalorian: Pedro Pascal era positivo nonostante le reazioni a L'Ascesa di Skywalker

Il 2019 è stato un anno piuttosto prolifico per il franchise di Star Wars con film, serie tv, serie animate, videogiochi e fumetti che hanno monopolizzato i racconti di quella galassia lontana lontana... In particolare la première di The Mandalorian e l'uscita di L'ascesa di Skywalker hanno concentrato molta attenzione dei fan.

In particolare il terzo episodio della trilogia sequel di Star Wars ha spaccato in due le opinioni del fandom, poiché diversi spettatori si sono divisi riguardo il giudizio sul film di J.J. Abrams. Tuttavia tutto questo sembra non abbia influenzato più di tanto la star di The Mandalorian, Pedro Pascal, che ha dichiarato di aver tenuto conto soprattutto degli aspetti positivi di far parte dello Star Wars Universe.



"Non la sentivo affatto [la pressione]. Il privilegio di essere al lavoro nel profondo. Una volta che sei nel mondo di LucasFilm sei a contatto solo con la parte positiva. Devi solo lasciare qualcosa. Non ho trovato alcuna limitazione" ha spiegato Pascal, che interpreta il Mandaloriano.

Sul lascito di L'ascesa di Skywalker si è espresso anche lo stesso J.J. Abrams:"Direi che hanno ragione [chi lo critica]. E le persone che lo adorano più di ogni altra cosa hanno altrettanto ragione". Nulla può piacere a tutti, specialmente Star Wars, sembra essere il concetto espresso da Abrams.

A quanto risulta, Pedro Pascal si unì al cast di The Mandalorian a riprese già iniziate. Qualche giorno fa è stato il compleanno di Giancarlo Esposito. La star di Breaking Bad ha fatto il paragone tra Moff Gideon e Gus Fring, i due personaggi iconici da lui interpretati.