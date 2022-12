The Mandalorian, Pedro Pascal promette grandi sorprese: 'Abbiamo dei segreti da mantenere'

Che Star Wars sarebbe senza colpi di scena memorabili? The Mandalorian ha sempre saputo onorare la tradizione sotto quest'aspetto, e non ci sono motivi per credere che la terza stagione dello show partorito dalla coppia Filoni/Favreau non riesca a fare altrettanto, come lo stesso Pedro Pascal ha voluto anticipare.

Parlando dei nuovi episodi in arrivo su Disney+ il prossimo marzo, la star di The Last of Us ha infatti fatto riferimento alle numerose sorprese che dovremo aspettarci in questa terza stagione dello show, appellandosi anche a quanto visto nelle due stagioni precedenti.

"Ci sono così tante cose che dovrete vedere. Penso che alcune delle cose più belle di The Mandalorian nel corso della prima e della seconda stagione siano state le sorprese. Siamo stati capaci di mantenere il segreto sul piccolo Grogu, siamo stati capaci di mantenere segreta la comparsa di Luke Skywalker. Quindi ora ci sono nuovi segreti da mantenere" sono state le parole di Pedro Pascal.

Cosa vi aspettate in base a queste parole del nostro Din Djarin? Il ritorno di altre vecchie glorie dopo il buon Luke? La comparsa di nuovi, inaspettati protagonisti da amare come Grogu? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il trailer della terza stagione di The Mandalorian.