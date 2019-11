The Mandalorian: Pedro Pascal ringrazia la troupe che ha dato vita alla serie Disney+

Pedro Pascal, l'attore che si cela dietro la maschera del protagonista di The Mandalorian, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno preso parte alla monumentale produzione della nuova serie di Star Wars approdata da poco su Disney+.

Postando una foto in compagnia del cast e dei registi durante la premiere dello show, con lo showrunner Jon Favreau in prima linea, Pascal ha scritto: "Un ringraziamento alla troupe, a tutti i reparti di The Mandalorian che sono le gambe, le braccia, la testa, il cuore, l'anima, gli occhi, i tentacoli, il metallo, la polvere, il fumo, i beep, i bloop, i pew pew, e l'intero mondo di questa storia di Star Wars. Siamo guidati dalla vostra magia e i fan non potrebbero vedere nulla di tutto questo senza di voi. Grazie."

Nell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, sono presenti anche la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, Bryce Dallas Howard (regista di uno degli episodi) e alcuni membri del cast tra cui Werner Herzog, Gina Carano e Carl Weathers.

Dopo aver debuttato il 12 novembre insieme al lancio di Disney+, la prima stagione di The Mandalorian sta proseguendo con una programmazione tradizionale: invece di puntare sul binge-watching alla Netflix, la Casa di Topolino ha infatti deciso di pubblicare gli episodi uno alla volta. Per saperne di più vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Mandalorian.

Disney+, lo ricordiamo, arriverà in Italia il prossimo 31 marzo.