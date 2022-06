The Mandalorian, Pedro Pascal risponde a Rahul Kohli che tenta di allattare Baby Yoda

La star di The Mandalorian Pedro Pascal è stato protagonista su Twitter di un simpatico siparietto con Rahul Kohli, conosciuto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie horror di Mike Flanagan, delle quali abbiamo parlato nella nostra recensione di The Haunting of Bly Manor e nella nostra recensione di Midnight Mass.

Per chi non lo sapesse il Din Djarin di Pascal, AKA Mando, è il protagonista dello spettacolo di Disney Plus The Mandalorian, con il nostro eroe che in breve tempo si ritroverà a dover fare da custode all'amatissimo Grogu.

Nel post condiviso su Twitter da Kohli e che vi lasciamo a fine notizia, vediamo l'attore scherzare con Pascal con un'immagine alquanto particolare di se stesso mentre tenta di allattare un pupazzo di Grogu. Il post recita:

“CIAO @PEDROPASCAL1! MI AVEVI DETTO CHE SARESTI STATO VIA SOLO PER UN'ORA, NON SO COME SARA' DOPO QUESTA COSA!?!”

Pascal ha così risposto, trascurando completamente l'aspetto dell'allattamento al seno della foto e concentrandosi sulle capacità di cullare di Kohli, dicendo all'attore, "tienigli la testa a posto".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Pedro Pascal sulla terza stagione di The Mandalorian e in attesa dei nuovi episodi della serie, che dovrebbe arrivare a febbraio 2023 su Disney+, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di The Mandalorian 2.